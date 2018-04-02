"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение по Роналду

"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, за 33-летнего форварда "сливочных" "красные дьяволы" готовы заплатить 70 миллионов евро и включить в сделку по нему своего голкипера Давида Де Хеа. Самому португальцу "Юнайтед" намерен предложить контракт с окладом в 35 миллионов евро за сезон.

Напомним, сын Моуринью вошел в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru