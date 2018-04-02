"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение по Роналду

Теги манчестер юнайтедреал мадридкриштиану роналдудавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение по Роналду"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение по ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, за 33-летнего форварда "сливочных" "красные дьяволы" готовы заплатить 70 миллионов евро и включить в сделку по нему своего голкипера Давида Де Хеа. Самому португальцу "Юнайтед" намерен предложить контракт с окладом в 35 миллионов евро за сезон.

Напомним, сын Моуринью вошел в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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