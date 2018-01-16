"Манчестер Юнайтед" готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

"Манчестер Юнайтед" готов сделать форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-Лиги.

В частности, как информирует Daily Mail, "красные дьяволы" предлагают 29-летнему нападающему "канониров" подписать контракт с окладом в размере 400 тысяч евро в неделю, что составит порядка 20-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, Невилл высказался о возможном обмене Мхитаряна на Санчеса. | soccernews.ru