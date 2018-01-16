"Манчестер Юнайтед" готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Теги манчестер юнайтедарсенал лондоналексис санчес

"Манчестер Юнайтед" готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ"Манчестер Юнайтед" готов сделать форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-Лиги.

В частности, как информирует Daily Mail, "красные дьяволы" предлагают 29-летнему нападающему "канониров" подписать контракт с окладом в размере 400 тысяч евро в неделю, что составит порядка 20-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, Невилл высказался о возможном обмене Мхитаряна на Санчеса. | soccernews.ru

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