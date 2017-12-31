"Манчестер Юнайтед" готов сделать сумасшедшее предложение по Коутиньо

Теги барселонаманчестер юнайтедливерпульфилиппе коутиньо

"Манчестер Юнайтед" готов сделать сумасшедшее предложение по Коутиньо"Манчестер Юнайтед" готов сделать сумасшедшее предложение по полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует The Sun со ссылкой на испанскую прессу, "красные дьяволы" планируют всерьез побороться с каталонской "Барселоной" за ее главную трансферную цель в лице 25-летнего хавбека "красных". При этом "Юнайтед" будет готов перебить предложение каталонского гранда по бразильцу.

Напомним, Клопп высказался о возможном уходе Коутиньо. | soccernews.ru

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