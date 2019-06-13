"Манчестер Юнайтед" готов сделать выгодное предложение Гризманну

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"Манчестер Юнайтед" готов сделать выгодное предложение Гризманну
"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить у "Барселоны" французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 106 миллионов евро. Самому игроку манкунианцы предложат контракт с зарплатой в 26 миллионов евро в год.

Напомним, что с 1 июля сумма отступных в контракте форварда будет снижена до 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 28-летний Гризманн, скорее всего, перейдет в "Барселону" в июле.

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