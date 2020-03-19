"Манчестер Юнайтед" готов снизить цену на Погба

"Манчестер Юнайтед" намерен снизить цену на полузащитника Поля Погба, передает The Sun.

По данным источника, 27-летний футболист в летнее трансферное окно покинет команду. Клуб готов снизить цену на француза со 190 миллионов евро до 85 млн евро. Главным претендентом на Погба является "Ювентус".

На данный момент полузащитник восстанавливается после травмы лодыжки.

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