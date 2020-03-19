"Манчестер Юнайтед" готов снизить цену на Погба
"Манчестер Юнайтед" намерен снизить цену на полузащитника Поля Погба, передает The Sun.
По данным источника, 27-летний футболист в летнее трансферное окно покинет команду. Клуб готов снизить цену на француза со 190 миллионов евро до 85 млн евро. Главным претендентом на Погба является "Ювентус".
На данный момент полузащитник восстанавливается после травмы лодыжки.
А еще: Погба тренировался в футболке "Ювентуса", чтобы поддержать Италию в борьбе с коронавирусом| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18