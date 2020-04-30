"Манчестер Юнайтед" готов снизить стоимость Погба
"Манчестер Юнайтед" может продать хавбека Поля Погба грядущим летом.
Как сообщает Goal.com, манкунианцы готовы снизить трансферную стоимость француза из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Однако сколько "МЮ" запросит за своего футболиста пока неизвестно. Ранее клуб требовал не менее 100 миллионов евро.
Контракт Погба с "МЮ" истекает в 2021 году. В текущем сезоне он провел 8 игр и отдал две голевые передачи.
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18