"Манчестер Юнайтед" готов снизить стоимость Погба

"Манчестер Юнайтед" может продать хавбека Поля Погба грядущим летом.

Как сообщает Goal.com, манкунианцы готовы снизить трансферную стоимость француза из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Однако сколько "МЮ" запросит за своего футболиста пока неизвестно. Ранее клуб требовал не менее 100 миллионов евро.

Контракт Погба с "МЮ" истекает в 2021 году. В текущем сезоне он провел 8 игр и отдал две голевые передачи.

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