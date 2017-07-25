"Манчестер Юнайтед" готов совершить громкий обмен с ПСЖ

Теги псжантони мартиальманчестер юнайтедмарко верратти

"Манчестер Юнайтед" готов совершить громкий обмен с ПСЖАнглийский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ могут провернуть громкую сделку, информирует британская пресса.

Сообщается, что "красные дьяволы" заинтересованы в подписании полузащитника парижан Марко Верратти, в сделку по которому клуб вполне будет готов включить своего форварда Антони Мартиаля, так и не оправдавшего надежд, возложенных на него в "МЮ".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" потерял Эрреру. | soccernews.ru

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