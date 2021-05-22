"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые требования Комана

Фото: инстаграм Комана

Вингер "Баварии" Кингсли Коман попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Daily Mail, 24-летний француз хотел бы зарабатывать 230 тысяч евро в неделю и "МЮ" готов удовлетворить запросы игрока.

Контракт Комана с "Баварией" рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Комана 8 голов и 12 ассистов в 39 играх.

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