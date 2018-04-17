"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые запросы Роналду

Теги манчестер юнайтедреал мадридкриштиану роналду

"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые запросы Роналду"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые запросы ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" намерены воспользоваться недовольством 33-летнего форварда тем, что его клуб не готов повысить ему оклад до уровня самых высокооплачиваемых игроков планеты, и предпринять попытки подписать его ближайшим летом. Руководство "Юнайтед" уже уведомило португальца, что готово платить ему одну из самых высоких зарплат в футболе.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов пожертвовать двумя своими ключевыми игроками ради подписания Роналду. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Вот, что реальная зависть делает с людьми, такой ,как Криш- нужен везде, и, Реалу- в первую очередь!!!

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...

Утка, он там не нужен.

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