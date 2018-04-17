"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые запросы Роналду

"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые запросы ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" намерены воспользоваться недовольством 33-летнего форварда тем, что его клуб не готов повысить ему оклад до уровня самых высокооплачиваемых игроков планеты, и предпринять попытки подписать его ближайшим летом. Руководство "Юнайтед" уже уведомило португальца, что готово платить ему одну из самых высоких зарплат в футболе.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов пожертвовать двумя своими ключевыми игроками ради подписания Роналду. | soccernews.ru