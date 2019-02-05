"Манчестер Юнайтед" готов удвоить зарплату Рэшфорда

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

"Манчестер Юнайтед" готов удвоить зарплату Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" готов удвоить зарплату своего ведущего нападающего Маркуса Рэшфорда, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "красные дьяволы" намерены платить 21-летнему футболисту 9 миллионов евро в год с учётом бонусов.

Перспективного англичанина такие условия устраивают, поэтому вскоре стороны должны достигнуть договорённости.

Напомним, что контракт Рэшфорда с "МЮ" истекает в 2020 году. В текущем сезоне форвард сыграл за манкунианцев 30 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

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