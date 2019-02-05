"Манчестер Юнайтед" готов удвоить зарплату Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" готов удвоить зарплату своего ведущего нападающего Маркуса Рэшфорда, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "красные дьяволы" намерены платить 21-летнему футболисту 9 миллионов евро в год с учётом бонусов.

Перспективного англичанина такие условия устраивают, поэтому вскоре стороны должны достигнуть договорённости.

Напомним, что контракт Рэшфорда с "МЮ" истекает в 2020 году. В текущем сезоне форвард сыграл за манкунианцев 30 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

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