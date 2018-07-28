"Манчестер Юнайтед" готов установить трансферный рекорд для игрока обороны, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" планируют удовлетворить финансовые запросы "Лестера" по его защитнику Харри Магуайру.

Ранее "лисы" оценили 25-летнего бека в 85 миллионов евро. В прошлом сезоне в составе "Лестера" он забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах.