"Манчестер Юнайтед" готов увеличить бюджет на зимние трансферы

Теги манчестер юнайтеддавид алабамойзес кайседотрансферы

"Манчестер Юнайтед" готов увеличить бюджет на зимние трансферы

Руководство "Манчестер Юнайтед" может выделить дополнительные средства на усиление состава в январе.

По информации The Independent, возможное расширение зимнего трансферного бюджета связано с хорошими результатами команды в АПЛ.

Сообщается, что "красные дьяволы" намерены побороться за защитника "Баварии" Давида Алабу, а также оформить переход 19-летнего хавбека сборной Эквадора Мойзеса Кайседо.

Напомним, что по потерянным очкам "МЮ" является единоличным лидером английской Премьер-лиги.

Не пропустите: Официально: Флетчер вошёл в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов