"Манчестер Юнайтед" готов увеличить бюджет на зимние трансферы

Руководство "Манчестер Юнайтед" может выделить дополнительные средства на усиление состава в январе.

По информации The Independent, возможное расширение зимнего трансферного бюджета связано с хорошими результатами команды в АПЛ.

Сообщается, что "красные дьяволы" намерены побороться за защитника "Баварии" Давида Алабу, а также оформить переход 19-летнего хавбека сборной Эквадора Мойзеса Кайседо.

Напомним, что по потерянным очкам "МЮ" является единоличным лидером английской Премьер-лиги.

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