"Манчестер Юнайтед" готов увеличить зарплату де Хеа и Погба
Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет поднять оклад голкиперу Давиду де Хеа и полузащитнику Полю Погба, информирует The Times.
По данным источника, туринцы хотят, чтобы Погба и де Хеа остались в команде на следующий сезон. А повышение зарплаты, возможно, поможет удержать их.
Ранее сообщалось, что в Погба заинтересован "Реал". Де Хеа также интересуются топ-клубы Европы.
Однако стоит учесть, что, если команда не пробьется в Лигу чемпионов, то клуб уменьшит оклад всех игроков на 25 процентов.
На данный момент "МЮ" располагается на 6 месте в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14