"Манчестер Юнайтед" готов увеличить зарплату де Хеа и Погба

Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет поднять оклад голкиперу Давиду де Хеа и полузащитнику Полю Погба, информирует The Times.

По данным источника, туринцы хотят, чтобы Погба и де Хеа остались в команде на следующий сезон. А повышение зарплаты, возможно, поможет удержать их.

Ранее сообщалось, что в Погба заинтересован "Реал". Де Хеа также интересуются топ-клубы Европы.

Однако стоит учесть, что, если команда не пробьется в Лигу чемпионов, то клуб уменьшит оклад всех игроков на 25 процентов.

На данный момент "МЮ" располагается на 6 месте в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.

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