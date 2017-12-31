"Манчестер Юнайтед" готов вдвое увеличить оклад Серхи Роберто
Английский "Манчестер Юнайтед" готов вдвое увеличить оклад полузащитнику каталонской "Барселоны" Серхи Роберто.
Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, "красные дьяволы" планируют переманить в свои ряды 25-летнего хавбека благодаря более выгодному предложению, нежели своему игроку планируют сделать "сине-гранатовые". При этом в случае переезда в Англию зарплата футболиста увеличится в два раза в сравнении с той, которую сейчас он получает в своем клубе.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать сумасшедшее предложение по Коутиньо. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
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|12