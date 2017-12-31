"Манчестер Юнайтед" готов вдвое увеличить оклад Серхи Роберто

Теги манчестер юнайтедбарселонасерхи роберто

"Манчестер Юнайтед" готов вдвое увеличить оклад Серхи РобертоАнглийский "Манчестер Юнайтед" готов вдвое увеличить оклад полузащитнику каталонской "Барселоны" Серхи Роберто.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, "красные дьяволы" планируют переманить в свои ряды 25-летнего хавбека благодаря более выгодному предложению, нежели своему игроку планируют сделать "сине-гранатовые". При этом в случае переезда в Англию зарплата футболиста увеличится в два раза в сравнении с той, которую сейчас он получает в своем клубе.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать сумасшедшее предложение по Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов