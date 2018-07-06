"Манчестер Юнайтед" готов включить своего ведущего игрока в возможную сделку по Роналду

"Манчестер Юнайтед" готов включить своего ведущего игрока в возможную сделку по форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, ради подписания португальского нападающего "красные дьяволы" будут готовы пожертвовать своим полузащитником Полем Погба. Обмен француза на пятикратного обладателя "Золотого мяча" уже одобрил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, на Роналду появился еще один претендент. | soccernews.ru