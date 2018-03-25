"Манчестер Юнайтед" готов включиться в борьбу за Шкриньяра

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"Манчестер Юнайтед" готов включиться в борьбу за Шкриньяра"Манчестер Юнайтед" готов включиться в борьбу за защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра, информирует Mirror.

По сведениям издания, ближайшим летом "красные дьяволы" вполне могут составить конкуренцию мадридскому "Реалу" и "Манчестер Сити" за 23-летнего бека "нерадзурри", трансфер которого оценивается в 70-80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шкриньяр забил 4 мяча в 30 матчах за "Интер".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов потратить 150 миллионов евро на замену для Погба. | soccernews.ru

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