"Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за Лаутаро Мартинеса

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"Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за Лаутаро Мартинеса

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Don Balon, "красные дьяволы" попробуют заполучить аргентинца в зимнее трансферное окно. Ранее интерес к игроку проявлял ряд европейских клубов, среди которых "Барселона" и "Реал".

Контракт Мартинеса с "Интером" действует до 2023 года. Клаусула футболиста составляет 111 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Мартинеса три забитых гола в четырех играх.

Читайте также: Лаутаро Мартинес не ведёт с "Интером" переговоры о новом контракте. | http://soccernews.ru
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