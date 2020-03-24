"Манчестер Юнайтед" готов выкупить Игало

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"Манчестер Юнайтед" готов выкупить Игало

Нападающий Одион Игало может остаться в "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" всерьёз рассматривают вариант с выкупом нигерийца у "Шанхай Шенхуа".

За 30-летнего футболиста манкунианский клуб готов заплатить более 16 миллионов евро.

В составе "МЮ" Игало забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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