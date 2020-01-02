"Манчестер Юнайтед" готов выкупить у "Лейпцига" Тимо Вернера

"Манчестер Юнайтед" хочет купить форварда "Лейпцига" Тимо Вернера, пишет Express.

По данным источника, "красные дьяволы" готовы выкупить 23-летнего нападающего уже зимой, но дать ему доиграть в Германии до конца сезона.

Трансферная стоимость футболиста - 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил 18 голов в 17 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что "Челси" контактировал с "РБ Лейпциг" по поводу Вернера.

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