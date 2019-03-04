"Манчестер Юнайтед" готов выложить более 100 миллионов евро за игрока "Боруссии"

Теги манчестер юнайтедджейдон санчоборуссия дортмундтрансферы

"Манчестер Юнайтед" готов выложить более 100 миллионов евро за игрока "Боруссии"

Молодая звезда дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может вернуться в Англию.

Как сообщает Daily Mirror, "Манчестер Юнайтед" всерьез нацелен на покупку 18-летнего игрока. Манкунианцы оценивают юное дарование в 105 миллионов евро.

Напомним, что до перехода в "Боруссию" Санчо находился в структуре "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне на счету Санчо 9 забитых мячей и 14 результативных передач в 32 матчах.

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