"Манчестер Юнайтед" готов выложить более 100 миллионов евро за игрока "Боруссии"

Молодая звезда дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может вернуться в Англию.

Как сообщает Daily Mirror, "Манчестер Юнайтед" всерьез нацелен на покупку 18-летнего игрока. Манкунианцы оценивают юное дарование в 105 миллионов евро.

Напомним, что до перехода в "Боруссию" Санчо находился в структуре "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне на счету Санчо 9 забитых мячей и 14 результативных передач в 32 матчах.

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