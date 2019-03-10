"Манчестер Юнайтед" готов выплатить компенсацию "Мольде" за Сульшера

"Манчестер Юнайтед" выплатит "Мольде" около 7 миллионов евро за назначение Уле Гуннара Сульшера своим главным тренером. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, английский клуб делает это по своему желанию. Контракт норвежца с "Мольде" уже разорван.

На данный момент "МЮ" еще не объявил о назначении Сульшера.

Ранее сообщалось, что Сульшер летом вернется в норвежский клуб, после этого заявления Сульшер рассказал о прекращении сотрудничества с "Мольде".

Под руководством Сульшера "МЮ" ни разу не проиграл в чемпионате Англии (10 побед и 2 ничьих) и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" занимает 4 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 58 баллов.

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