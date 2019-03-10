"Манчестер Юнайтед" готов выплатить компенсацию "Мольде" за Сульшера

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

"Манчестер Юнайтед" готов выплатить компенсацию "Мольде" за Сульшера

"Манчестер Юнайтед" выплатит "Мольде" около 7 миллионов евро за назначение Уле Гуннара Сульшера своим главным тренером. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, английский клуб делает это по своему желанию. Контракт норвежца с "Мольде" уже разорван.

На данный момент "МЮ" еще не объявил о назначении Сульшера. 

Ранее сообщалось, что Сульшер летом вернется в норвежский клуб, после этого заявления Сульшер рассказал о прекращении сотрудничества с "Мольде".

Под руководством Сульшера "МЮ" ни разу не проиграл в чемпионате Англии (10 побед и 2 ничьих) и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" занимает 4 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 58 баллов.

Не пропустите: Я всю жизнь готовился к этому: Сульшер прокомментировал свою работу в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 29 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов