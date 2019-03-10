"Манчестер Юнайтед" готов выплатить компенсацию "Мольде" за Сульшера
"Манчестер Юнайтед" выплатит "Мольде" около 7 миллионов евро за назначение Уле Гуннара Сульшера своим главным тренером. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, английский клуб делает это по своему желанию. Контракт норвежца с "Мольде" уже разорван.
На данный момент "МЮ" еще не объявил о назначении Сульшера.
Ранее сообщалось, что Сульшер летом вернется в норвежский клуб, после этого заявления Сульшер рассказал о прекращении сотрудничества с "Мольде".
Под руководством Сульшера "МЮ" ни разу не проиграл в чемпионате Англии (10 побед и 2 ничьих) и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" занимает 4 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 58 баллов.
Не пропустите: Я всю жизнь готовился к этому: Сульшер прокомментировал свою работу в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|29
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14