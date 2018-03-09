"Манчестер Юнайтед" готов выплатить за Умтити полную сумму отступных

"Манчестер Юнайтед" намерен купить защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, английский клуб готов следующим летом выплатить за французского центрбека полную сумму отступных в размере 60 миллионов евро.

Кроме того, "МЮ" предлагает Умтити зарплату 9 миллионов евро в год после уплаты налогов. В то время как "Барселона" такие деньги своему ведущему игроку платить не готова.

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