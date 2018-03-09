"Манчестер Юнайтед" готов выплатить за Умтити полную сумму отступных

Теги манчестер юнайтедбарселонасамюэль умтити

"Манчестер Юнайтед" готов выплатить за Умтити полную сумму отступных

"Манчестер Юнайтед" намерен купить защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, английский клуб готов следующим летом выплатить за французского центрбека полную сумму отступных в размере 60 миллионов евро.

Кроме того, "МЮ" предлагает Умтити зарплату 9 миллионов евро в год после уплаты налогов. В то время как "Барселона" такие деньги своему ведущему игроку платить не готова.

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комментарии
Александр

Не отдавать ни за какие деньги , он Барселоне самой нужен , Гвардиола знает кого купить да еще за такие деньги , пусть лучше гомеша себе заберут врага Барселоны...

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10

пусть валит этот негр если хочет вместо него де лигта хименеса купят

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