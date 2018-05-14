"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"

Теги марк-андре тер штегенманчестер юнайтедбарселона

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны""Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом "красные дьяволы" будут готовы сделать предложение по 26-летнему вратарю "сине-гранатовых" в размере 100 миллионов евро. Самому же немцу "Юнайтед" намерен дать выгодный контракт.

В нынешнем сезоне тер Штеген пропустил 39 мячей в 47 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника "Ювентуса". | soccernews.ru

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