"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом "красные дьяволы" будут готовы сделать предложение по 26-летнему вратарю "сине-гранатовых" в размере 100 миллионов евро. Самому же немцу "Юнайтед" намерен дать выгодный контракт.

В нынешнем сезоне тер Штеген пропустил 39 мячей в 47 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника "Ювентуса". | soccernews.ru