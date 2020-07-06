"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за воспитанника "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за воспитанника "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к испанскому нападающему "Вулверхэмптона" Адама Траоре, сообщает Sport.es. 

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него 100 миллионов евро. Манкунианцы рассматривают кандидатуру испанца в качестве альтернативного варианта на тот случай, если не удастся купить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

24-летний Траоре является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за "Вулверхэмптон" 47 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Боруссия" сообщила "Манчестер Юнайтед" окончательную цену на Санчо. | http://soccernews.ru
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