"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за воспитанника "Барселоны"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к испанскому нападающему "Вулверхэмптона" Адама Траоре, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него 100 миллионов евро. Манкунианцы рассматривают кандидатуру испанца в качестве альтернативного варианта на тот случай, если не удастся купить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
24-летний Траоре является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за "Вулверхэмптон" 47 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Боруссия" сообщила "Манчестер Юнайтед" окончательную цену на Санчо. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" выступила с заявлением по поводу обвинений в критике игроков в соцсетях
-
"Спартак" и "Краснодар" поборются за бразильского хавбека
-
Сарри: "Не уверен в Игуаине в физическом плане"
-
Быстров снова сравнил форварда "Краснодара" Берга с деревом
-
"Ливерпуль" подписал контракт с самым юным дебютантом в истории АПЛ
Лента новостей
-
Агент бразильца Бобсины отреагировал на информацию об интересе "Спартака" и "Краснодара"
-
Бывший нападающий "Арсенала" подтвердил информацию об интересе "Спартака"
-
"Лион" продлил контракт с юным талантом, которым интересуются "Реал", "Барселона" и "Ювентус"
-
"Барселона" выступила с заявлением по поводу обвинений в критике игроков в соцсетях
-
Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул фанатам, где продолжит карьеру
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за воспитанника "Барселоны"
-
"Звездняк поймал". Уткин высказался о создателе блога "КраСава" Савине
-
Артист Назаров в стихах отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Тамбовом".
-
"Спартак" и "Краснодар" поборются за бразильского хавбека
-
Сарри: "Не уверен в Игуаине в физическом плане"
-
Павлюченко поделился фотографией со своей дочерью Евой
-
Быстров снова сравнил форварда "Краснодара" Берга с деревом
-
Симеоне: "Реал" зарабатывает много пенальти, потому что много атакует"
-
Медведев прокомментировал встречу фанатов "Зенита" с командой в аэропорту
-
ЦСКА продлил контракт с 19-летним защитником Елеевым
-
"Ливерпуль" подписал контракт с самым юным дебютантом в истории АПЛ
-
Капитан "Зенита" Иванович выразил надежду, что Жирков продолжить играть в футбол
-
Дзюба рассказал о следующей цели "Зенита" после чемпионства
-
Караваев прокомментировал чемпионство "Зенита"
-
Дзюба сравнил "Зенит" с "Ювентусом" и "Баварией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18