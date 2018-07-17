"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 105 миллионов евро за двух игроков сборной Хорватии

Теги манчестер юнайтеданте ребичиван перишич

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 105 миллионов евро за двух игроков сборной Хорватии"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 105 миллионов евро за двух игроков сборной Хорватии, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" нацелились на вингера миланского "Интера" Ивана Перишича и его коллегу по амплуа Анте Ребича из "Айнтрахта" (Франкфурт-на-Майне). За первого манкунианцы будут готовы выложить 55 миллионов евро, а за второго - на 5 миллионов евро меньше.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Блинда. | soccernews.ru

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