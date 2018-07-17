"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 105 миллионов евро за двух игроков сборной Хорватии, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" нацелились на вингера миланского "Интера" Ивана Перишича и его коллегу по амплуа Анте Ребича из "Айнтрахта" (Франкфурт-на-Майне). За первого манкунианцы будут готовы выложить 55 миллионов евро, а за второго - на 5 миллионов евро меньше.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Блинда. | soccernews.ru