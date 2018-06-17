"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 110 миллионов евро за звезду Серии А

"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, информирует Le 10 Sport со ссылкой на британские СМИ.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" будут готовы заплатить за 23-летнего хавбека "орлов" 110 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, отец Милинковича-Савича выбрал для сына идеальный клуб. | soccernews.ru