"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 110 миллионов евро за звезду Серии А

Теги сергей милинкович-савичманчестер юнайтедлацио

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 110 миллионов евро за звезду Серии А"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, информирует Le 10 Sport со ссылкой на британские СМИ.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" будут готовы заплатить за 23-летнего хавбека "орлов" 110 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, отец Милинковича-Савича выбрал для сына идеальный клуб. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Росомахе" "дьявол" - не помеха! Швеция обыгрывает Южную Корею во втором матче группы "F"

"Росомахе" "дьявол" - не помеха! Швеция обыгрывает Южную Корею во втором матче группы "F"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов