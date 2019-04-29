"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 миллионов евро за Облака

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к словенскому вратарю "Атлетико" Яну Облаку, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 120 миллионов евро. В составе "МЮ" Облак может заменить Давида Де Хеа, контракт которого истекает через год. К тому же, игрой испанца в этом сезоне недовольно руководство клуба.

В нынешнем сезоне 26-летний Облак провел за "Атлетико" 44 матча во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2023 года.

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