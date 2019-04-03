"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 миллионов за Санчо
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
По информации The Independent, "красные дьяволы" определили 19-летнего англичанина своей главной целью на летнее трансферное окно.
За юного флангового форварда манкунианский клуб готов заплатить около 120 миллионов евро.
На футболиста также претендуют ПСЖ и мадридский "Реал".
В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 36 матчей, забил 9 голов и сделал 18 ассистов.
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|Арсенал Лондон
|31
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|4
|Тоттенхэм
|31
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Челси
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|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
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|32
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|Брайтон & Хоув Альбион
|30
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|Саутгемптон
|31
|33
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|18
|Кардифф Сити
|31
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|33
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|Хаддерсфилд Таун
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