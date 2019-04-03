"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 миллионов за Санчо

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундджейдон санчотрансферы

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 120 миллионов за Санчо

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

По информации The Independent, "красные дьяволы" определили 19-летнего англичанина своей главной целью на летнее трансферное окно.

За юного флангового форварда манкунианский клуб готов заплатить около 120 миллионов евро.

На футболиста также претендуют ПСЖ и мадридский "Реал".

В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 36 матчей, забил 9 голов и сделал 18 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" летом расстанется с двумя футболистами. | http://soccernews.ru

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