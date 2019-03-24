"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 280 миллионов евро за трех португальцев



"Манчестер Юнайтед" интересуется сразу тремя португальцами, сообщает Mirror.

По сведениям издания, в сферу интересов манкунианцев входят защитник и нападающий "Бенфики" Рубен Диаш и Жоау Фелиш, а также полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш.

При этом отступные за Диаша составляют 55 миллионов евро, Фелиш может обойтись в 120 миллионов, а стоимость Фернандеша - 105 миллионов.

В этом 19-летний Фелиш провел 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 21-летнего Диаша 2 гола и 3 результативные передачи в 45 поединках. Что касается 24-летнего Фернандеша, то он сыграл в 43 встречах, забил 24 мяча и 14 раз ассистировал партнерам.

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