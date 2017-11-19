"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 45 миллионов евро и отдать Шоу в обмен на игрока "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, за 27-летнего бека "шпор" "красные дьяволы" готовы выложить не только 45 миллионов евро, но и включить в сделку Люка Шоу, который не имеет стабильной игровой практики в своей команде.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов приобрести четырех игроков, чтобы не допустить ухода Моуринью. | soccernews.ru