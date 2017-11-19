"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 45 миллионов евро и отдать Шоу в обмен на игрока "Тоттенхэма"

Теги манчестер юнайтеддэнни роузтоттенхэмлюк шоу

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 45 миллионов евро и отдать Шоу в обмен на игрока "Тоттенхэма""Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, за 27-летнего бека "шпор" "красные дьяволы" готовы выложить не только 45 миллионов евро, но и включить в сделку Люка Шоу, который не имеет стабильной игровой практики в своей команде.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов приобрести четырех игроков, чтобы не допустить ухода Моуринью. | soccernews.ru

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3 Челси 12 25
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6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
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