"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 45 миллионов евро за лучшего защитника Серии А

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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 45 миллионов евро за лучшего защитника Серии А

Фото: инстаграм Кристиана Ромеро/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Аталанты" Кристиану Ромеро, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 45 миллионов евро. Ромеро был признан лучшим защитником Серии А по итогам сезона-2020/2021.

В минувшем сезоне 23-летний Ромеро провел за "Аталанту" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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