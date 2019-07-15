"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 55 миллионов евро за португальского форварда



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандешу, сообщает The Independent.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 55 миллионов евро. "Спортинг" вряд ли примет это предложение, так как оценивает его в 70 миллионов евро. Также форвардом интересуется "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне 24-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 18 результативных передач, а также получил 16 желтых карточек. Контракт форварда с клубом действует до лета 2023 года.

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