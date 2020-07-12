"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 65 миллионов евро за Шкриньяра
"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести защитника "Интера" Милана Шкриньяра. Клуб готов заплатить 65 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Tuttosport.
Ранее сообщалось, что в 25-летнем футболисте заинтересованы "Бавария", "Манчестер Сити" и "Реал".
Шкриньяр выступает в "Интере" с 2017 года. Трансферная стоимость игрока - 48 миллионов евро. Контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Шкриньяр принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, отметившись 2 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18