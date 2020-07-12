"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 65 миллионов евро за Шкриньяра

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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 65 миллионов евро за Шкриньяра

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести защитника "Интера" Милана Шкриньяра. Клуб готов заплатить 65 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Tuttosport.

Ранее сообщалось, что в 25-летнем футболисте заинтересованы "Бавария", "Манчестер Сити" и "Реал".

Шкриньяр выступает в "Интере" с 2017 года. Трансферная стоимость игрока - 48 миллионов евро. Контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Шкриньяр принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, отметившись 2 ассистами.

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