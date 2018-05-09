"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 70 миллионов евро за игрока "Реала"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом за 25-летнего бека королевского клуба "красные дьяволы" будут готовы вложить до 70-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 41 матче за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" согласовал свое первое летнее приобретение за 108 миллионов евро. | soccernews.ru