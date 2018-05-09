"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 70 миллионов евро за игрока "Реала"

Теги манчестер юнайтедрафаэль варанреал мадрид

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 70 миллионов евро за игрока "Реала""Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом за 25-летнего бека королевского клуба "красные дьяволы" будут готовы вложить до 70-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 41 матче за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" согласовал свое первое летнее приобретение за 108 миллионов евро. | soccernews.ru

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