"Манчестер Юнайтед" готов заплатить более 50 миллионов евро за бека "Тоттенхэма"



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 56 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер "дьяволов" Жозе Моуринью. Стоит отметить, что в данный момент игрок и должен восстановиться к концу января.

В этом сезоне 27-летний Роуз провел за "Тоттенхэм" 9 матчей и не отметился результативными действиями.

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