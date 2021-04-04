"Манчестер Юнайтед" готов заплатить де Хеа, чтобы избавиться от голкипера

Фото: инстаграм Давида де Хеа

"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с испанским голкипером Давидом де Хеа, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить вратарю компенсацию, чтобы досрочно расторгнуть с ним контракт, который действует до лета 2023 года. При этом основным голкипером команды станет Ден Хендерсон. Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии. Его зарплата составляет более 21 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 30-летний де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 29 матчей во всех турнирах и пропустил 37 голов.

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