"Манчестер Юнайтед" готов заплатить гигантскую сумму за игрока "Наполи"



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 103 миллиона евро. Впрочем, купить сенегальца будет непросто, так как неаполитанцы оценивают его в 120 миллионов. Также игрок входит в сферу интересов "Барселоны", "Арсенала" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 27-летний Кулибали провел за "Наполи" 30 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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