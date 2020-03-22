"Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за Обамеянга



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к габонскому нападающему лондонского "Арсенала" Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Metro.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него требуемые 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Барселоны", "Реала" и "Интера".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

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