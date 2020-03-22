"Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за Обамеянга

Теги пьер-эмерик обамеянгманчестер юнайтедарсенал лондонтрансферы

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за Обамеянга
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к габонскому нападающему лондонского "Арсенала" Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Metro.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него требуемые 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Барселоны", "Реала" и "Интера".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Обамеянг отказался продлевать контракт с "Арсеналом" и, скорее всего, покинет клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Diario Sport: "Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро

Diario Sport: "Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов