"Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за португальского форварда
Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к португальскому нападающему "Вулверхэмптона" Педру Нету, сообщает The Sun.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы готовы заплатить за форварда около 55 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед" интересовался Нету еще пять лет назад, но тогда он отказался от трансфера.
В нынешнем сезоне 21-летний Нету провел за "Вулверхэмптон" 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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