"Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за португальского форварда

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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к португальскому нападающему "Вулверхэмптона" Педру Нету, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы готовы заплатить за форварда около 55 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед" интересовался Нету еще пять лет назад, но тогда он отказался от трансфера.

В нынешнем сезоне 21-летний Нету провел за "Вулверхэмптон" 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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