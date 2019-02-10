"Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за талантливого английского игрока

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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за талантливого английского игрока
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Фулхэма" Райану Сесеньону, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 57 миллионов евро. "Фулхэм" хочет сохранить его игрока, но может продать его, так как не может продлить с ним контракт, истекающий летом 2020 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Сесеньон провел за "Фулхэм" 23 матча в чемпионате Англии, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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