"Манчестер Юнайтед" готов заплатить огромную сумму за хавбека "Атлетико"

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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить огромную сумму за хавбека "Атлетико"

Фото инстаграм Маркоса Льоренте

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника мадридского "Атлетико" Маркоса Льоренте.

По информации AS, "красные дьяволы" готовы заплатить за испанца 80 миллионов евро.

Руководство "матрасников" заинтересовалось столь щедрым предложением, однако сам футболист не горит желанием менять команду.

В этом сезоне Льоренте сыграл за "Атлетико" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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