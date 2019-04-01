"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 40 миллионов евро за игрока "Кристал Пэлас"

1 Теги манчестер юнайтедкристал пэласаарон уан-биссакатрансферы

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 40 миллионов евро за игрока "Кристал Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Уан-Биссаке, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 39,2 миллиона евро. В составе "МЮ" Уан-Биссака может заменить Антонио Валенсию, который покинет клуб по окончании контракта следующим летом.

21-летний Уан-Биссака в нынешнем сезоне провел 32 матча за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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