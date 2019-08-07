"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 90 миллионов евро за испанского форварда

Теги манчестер юнайтедатлетик бильбаоиньяки уильямстрансферы

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 90 миллионов евро за испанского форварда

"Манчестер Юнайтед" в срочном порядке ищет замену для нападающего Ромелу Лукаку, который бойкотирует подготовку к сезону в связи с желанием покинуть клуб.

Как сообщает El Chiringuito, "красные дьяволы" всерьёз нацелились на форварда "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямса. За 25-летнего футболиста манкунианцы готовы заплатить 88 миллионов евро. Это сумма отступных в контракте испанца.

Уильямс находится в структуре "Атлетика" с 2012 года, за основную команду дебютировал в декабре 2014 года.

С тех пор игрок провёл 204 матча, забил 49 голов и сделал 27 ассистов. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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