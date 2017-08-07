"Манчестер Юнайтед" готов заплатить сумму отступных за ключевого хавбека "Барселоны"

Английский "Манчестер Юнайтед" готов выплатить в полном объеме сумму отступных за полузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто.

Как информирует The Sun, "красные дьяволы" намерены сделать предложение "сине-гранатовым" по их 25-летнему хавбеку в размере 40 миллионов евро. Также на Серхи Роберто претендуют лондонский "Челси" и "Монако".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании еще одного хавбека "Барселоны". | soccernews.ru