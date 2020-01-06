"Манчестер Юнайтед" готов заплатить требуемую сумму за Видаля

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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить требуемую сумму за Видаля

Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает DirecTV.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста требуемые 20 миллионов евро. В составе манкунианцев Видаль может стать заменой травмированным Полю Погба и Скотту Мактоминею.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется "Интер". Впрочем, миланцы предлагают только аренду с правом выкупа за 15 миллионов, что не устраивает "Барселону". При этом каталонцы вообще не хотят терять игрока, но он хочет сменить клуб, чтобы регулярно выходить на поле.

В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Видаль подал в суд на "Барселону". | http://soccernews.ru
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