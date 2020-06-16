"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Фати 150 миллионов евро

Теги манчестер юнайтедбарселонаансу фатитрансферы

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Фати 150 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" готовит новое предложение по трансферу вингера "Барселоны" Ансу Фати.

Ранее каталонский клуб отказал "красным дьяволам" в переходе 17-летнего испанца за 100 миллионов евро.

По информации The Times, "МЮ" собирается улучшить изначальные условия в 1,5 раза и предложить за воспитанника "сине-гранатовых" 150 миллионов.

Фати дебютировал за первую команду "Барсы" в августе 2019 года. В его активе 24 матча, 5 голов и 1 ассист. Рыночная стоимость игрока - 36 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Виллиана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии

Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов