"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Фати 150 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" готовит новое предложение по трансферу вингера "Барселоны" Ансу Фати.

Ранее каталонский клуб отказал "красным дьяволам" в переходе 17-летнего испанца за 100 миллионов евро.

По информации The Times, "МЮ" собирается улучшить изначальные условия в 1,5 раза и предложить за воспитанника "сине-гранатовых" 150 миллионов.

Фати дебютировал за первую команду "Барсы" в августе 2019 года. В его активе 24 матча, 5 голов и 1 ассист. Рыночная стоимость игрока - 36 миллионов евро.

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