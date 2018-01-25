"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Гулама 60 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Гулама 60 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести защитника "Наполи" Фаузи Гулама, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы заплатить за 26-летнего алжирца 60 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

Стоит отметить, что сейчас Гулам восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. Его возвращение в строй ожидается в феврале.

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