"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Гулама 60 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести защитника "Наполи" Фаузи Гулама, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы заплатить за 26-летнего алжирца 60 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

Стоит отметить, что сейчас Гулам восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. Его возвращение в строй ожидается в феврале.

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