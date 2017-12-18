"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за защитника "Ювентуса" 67 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за защитника "Ювентуса" 67 миллионов евроАнглийский "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника туринского "Ювентуса" Алекса Сандро, информирует Mirror.

По сведениям издания, сделать предложение по 26-летнему беку "старой сеньоры" "красные дьяволы" планируют уже в зимнее трансферное окно. Заплатить за бразильца английский гранд будет готов 67 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сандро забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Ювентус".

Напомним, зимой "Манчестер Юнайтед" намерен побороться за хавбека "Реала". | soccernews.ru

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