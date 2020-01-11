"Манчестер Юнайтед" готов зимой только арендовать игроков

1 Теги манчестер юнайтедтрансферыкристиан эриксенджейдон санчо

"Манчестер Юнайтед" готов зимой только арендовать игроков

"Манчестер Юнайтед" скорректировал свои планы на зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы в январе только брать игроков в аренду.

Связано это с тем, что главные цели клуба, в частности, полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен и вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, недоступны сейчас для покупки.

Напомним, что по итогам 21 тура "МЮ" располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" отклонил два предложения по Матичу. | http://soccernews.ru
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