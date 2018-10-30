"Манчестер Юнайтед" готов зимой выложить 100 миллионов евро за игрока "Реала"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана, сообщает AS.

По сведениям издания, в приобретении французского центрбека лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

За переход ключевого игрока "сливочных" манкунианцы готовы выложить 100 миллионов евро. Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.

25-летний Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 245 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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