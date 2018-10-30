"Манчестер Юнайтед" готов зимой выложить 100 миллионов евро за игрока "Реала"

Теги реал мадридманчестер юнайтедрафаэль варанжозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" готов зимой выложить 100 миллионов евро за игрока "Реала"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана, сообщает AS.

По сведениям издания, в приобретении французского центрбека лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

За переход ключевого игрока "сливочных" манкунианцы готовы выложить 100 миллионов евро. Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.

25-летний Варан выступает за "Реал" с 2011 года, сыграл 245 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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